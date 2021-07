Mara Venier scrive una lettera a Maria De Filippi | «È grazie a te se faccio Domenica In»

(Di giovedì 29 luglio 2021)sta passando un periodo delicato dovuto all’operazione che dovrà affrontare a breve; in questa calda estate, comunque, la conduttrice ha voluto pubblicare una lunghissimaper la sua amica e collegaDe. Ma cosa ha scritto? Leggi anche:De: «Provo imbarazzo per alcuni personaggi di Uomini e Donne»...

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

non sta vivendo giorni non molto facili dopo che, per un intervento di routine dal dentista, ha subito la paresi dei muscoli della faccia. Da lì è iniziato un calvario che l'ha portata, ...racconta il suo legame con Maria De Filippi attraverso le pagine del settimanale Novella2000 e lo fa con un metodo tanto caro a Queen Mary, vale a dire tramite una lettera .e ...Mara Venier ha deciso di scrivere e pubblicare una lunga lettera per Maria De Filippi. Ma cosa ha scritto? Leggi le sue parole all'interno!Nel nuovo numero di Novella 2000 la lettera che Mara Venier ha scritto per l'amica e collega Maria De Filippi. Le bellissime parole ...