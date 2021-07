Mantova | online il programma del 25° Festivaletteratura

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sul sito deldiè possibile scaricare gratuitamente ildella 25esima edizione della rassegna letteraria tra le più longeve e interessanti del panorama nazionale e non solo. Il Festival dall’8 al 12 settembre 2021 tornerà ad abitare le strade e le piazze della città, con un’edizione che vede più appuntamenti dal vivo rispetto allo scorso anno, tra inediti dialoghi tra autori, confronti tra saperi umanistici e scientifici, percorsi di “trasformazione” cittadina, una casa d’arte e letteratura per bambini, riprese di format di successo e sperimentazioni avviate nel 2020. Come da tradizione martedì 3 agosto ...