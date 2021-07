Maneskin, sul vaccino anti Covid-19: ecco cosa ne pensano (Di giovedì 29 luglio 2021) Durante un’intervista, i Maneskin hanno detto la loro sulla lotta che stanno facendo i no vax. Con un paragone davvero azzeccato. Maneskin (GettyImages)È una delle band italiane più in voga. I Maneskin hanno raggiunto davvero importante. La vittoria all’ultimo Eurovision Song Contest ha dato uno slancio impressionante per la loro carriera. Al concorso europeo vinsero con “Zitti e Buoni“. Ma non si sono fermati, recentemente è uscito il loro ultimo singolo “I Wanna Be Your Slave” che ha fatto, in pochissimo tempo, tantissime visualizzazioni. E notizia di pochi giorni fa dell’ufficializzazione del concerto ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 luglio 2021) Durante un’intervista, ihanno detto la loro sulla lotta che stanno facendo i no vax. Con un paragone davvero azzeccato.(GettyImages)È una delle band italiane più in voga. Ihanno raggiunto davvero importante. La vittoria all’ultimo Eurovision Song Contest ha dato uno slancio impressionante per la loro carriera. Al concorso europeo vinsero con “Zitti e Buoni“. Ma non si sono fermati, recentemente è uscito il loro ultimo singolo “I Wanna Be Your Slave” che ha fatto, in pochissimo tempo, tssime visualizzazioni. E notizia di pochi giorni fa dell’ufficializzazione del concerto ...

Advertising

ambrabani : RT @lultramontano: I Maneskin che si prostituiscono alla causa vaccinista, per far presa sulle dodicenne arrapate, fa proprio ridere ma anc… - DittatoreDemos : RT @lultramontano: I Maneskin che si prostituiscono alla causa vaccinista, per far presa sulle dodicenne arrapate, fa proprio ridere ma anc… - LPincia : RT @lultramontano: I Maneskin che si prostituiscono alla causa vaccinista, per far presa sulle dodicenne arrapate, fa proprio ridere ma anc… - Obsolete_LG : RT @lultramontano: I Maneskin che si prostituiscono alla causa vaccinista, per far presa sulle dodicenne arrapate, fa proprio ridere ma anc… - pierino5861 : RT @lultramontano: I Maneskin che si prostituiscono alla causa vaccinista, per far presa sulle dodicenne arrapate, fa proprio ridere ma anc… -