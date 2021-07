Mandela – La lunga strada verso la libertà: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 29 luglio 2021) Mandela – La lunga strada verso la libertà: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Mandela – La lunga strada verso la libertà è il film in onda questa sera, giovedì 29 luglio 2021, su Canale 5 in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2013 diretta da Justin Chadwick, e basata sull’autobiografia Lungo cammino verso la libertà, scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021)– Lala: trama, cast, trailer e streaming delsu Canale 5– Lalaè ilin onda questa sera, giovedì 29 luglio 2021, su Canale 5 in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2013 diretta da Justin Chadwick, e basata sull’autobiografia Lungo camminola, scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson ...

