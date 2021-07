Manchester City, Ederson a vita: pronto rinnovo fino al 2028 (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Manchester City è pronto a blindare Ederson, il portiere protagonista dei successi della squadra di Pep Guardiola degli ultimi anni. Arrivato in Inghilterra nel 2017 dal Benfica, l’estremo difensore quasi 28enne si prepara a promettere... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 luglio 2021) Ila blindare, il portiere protagonista dei successi della squadra di Pep Guardiola degli ultimi anni. Arrivato in Inghilterra nel 2017 dal Benfica, l’estremo difensore quasi 28enne si prepara a promettere...

Advertising

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m… - MGBasolu : RT @Sgang198: Fosse stato accostato al Manchester #City sarebbe stato un fenomeno da prendere subito. Vero? Invece è vicino alla Juve e ma… - MgOfici : RT @LineUpPT: Nova camisola alternativa do Manchester City ?? - LineUpPT : Nova camisola alternativa do Manchester City ?? - TheRub14 : Ho bisogno della nuova maglia away del Manchester City per matrimoni, battesimi, cresime e bar mitzvah -