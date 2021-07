Malore sul set della Serie Netflix, a rischio la messa in onda: i dettagli (Di giovedì 29 luglio 2021) Il popolare attore statunitense Bob Odenkirk, il Jimmy McGill alias Saul Goodman, dell’amatissima Serie Netflix Better Call Saul ha avuto un Malore sul set. A rischio la fine della Serie L’amatissima, dagli spettatori e dalla critica, Serie Netflix Better Call Saul lo spin off dell’altrettanto amata Breaking Bad è seriamente rischio. E’ di queste ore, infatti, la notizia che il protagonista, l’attore statunitense Bob Odenkirk, 59 anni il prossimo 22 ottobre, il Jimmy McGill alias Saul Goodman dell’opera ha avuto un grave ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021) Il popolare attore statunitense Bob Odenkirk, il Jimmy McGill alias Saul Goodman, dell’amatissimaBetter Call Saul ha avuto unsul set. Ala fineL’amatissima, dagli spettatori e dalla critica,Better Call Saul lo spin off dell’altrettanto amata Breaking Bad è seriamente. E’ di queste ore, infatti, la notizia che il protagonista, l’attore statunitense Bob Odenkirk, 59 anni il prossimo 22 ottobre, il Jimmy McGill alias Saul Goodman dell’opera ha avuto un grave ...

