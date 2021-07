"Mai così tanti contagi". Tokyo 2020, dichiarato lo stato d'emergenza: il terrore inconfessabile, stop ai giochi? (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova impennata dei contagi in Giappone, dove ne sono stati registrati più di diecimila nelle ultime 24 ore. Il numero effettivo non è stato precisato, però la preoccupazione è in crescita, al punto che a breve potrebbe essere dichiarato lo stato di emergenza anche in altre aree del Giappone, dove si sta verificando un aumento significativo dei contagi. A Tokyo, dove sono in corso le Olimpiadi, lo stato di emergenza è già in vigore (è il quarto di questa pandemia). Oggi nella città dei giochi olimpici sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuova impennata deiin Giappone, dove ne sono stati registrati più di diecimila nelle ultime 24 ore. Il numero effettivo non èprecisato, però la preoccupazione è in crescita, al punto che a breve potrebbe esserelodianche in altre aree del Giappone, dove si sta verificando un aumento significativo dei. A, dove sono in corso le Olimpiadi, lodiè già in vigore (è il quarto di questa pandemia). Oggi nella città deiolimpici sono stati ...

Advertising

team_world : Dicono che non esiste separazione definitiva finché c’è il ricordo. E il nostro, dopo 11 anni, è ancora più vivo ch… - lauraboldrini : Su #Voghera bisogna attendere le indagini. Salvini invece ha già assolto #Adriatici perché è del suo partito. Mi… - virginiaraggi : Via dei Due Macelli così non l’avevate mai vista. Guardate che bella la nuova pavimentazione in sanpietrini frutto… - bordone_roberta : @shesmyqueenelsa Il fatto che Tommaso abbia fatto una bellissima cosa per te non significa che non sbagli mai nella… - oppureatram : @moonpiegirl_ @thenightwe2met ma prima di tutto sto parlando con carla, non la sto obbligando a commentare o a dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Turrini e Paltrinieri a CM: 'Mi hai fatto morire', 'Questa è più bella di quella di Rio'. E c'è un messaggio per la Juve... ... anche se non lo ha mai detto pubblicamente. Davvero non so come abbia fatto a sfiorare la vittoria negli 800. È un miracolo della volontà. Posso aggiungere una cosa?' Prego. 'Ero così depresso prima ...

Maternità e lavoro: come difendersi al meglio? Una donna che, ad un certo punto della sua vita, sceglie di esaudire un bisogno così naturale ... occhio alla domanda illegale! Durante tutto l'arco della mia carriera lavorativa non ho mai avuto l'...

MacBook Air M1: CHE SCONTO, prezzo mai così basso Punto Informatico ... anche se non lo hadetto pubblicamente. Davvero non so come abbia fatto a sfiorare la vittoria negli 800. È un miracolo della volontà. Posso aggiungere una cosa?' Prego. 'Erodepresso prima ...Una donna che, ad un certo punto della sua vita, sceglie di esaudire un bisognonaturale ... occhio alla domanda illegale! Durante tutto l'arco della mia carriera lavorativa non hoavuto l'...