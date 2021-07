Maglia Venezia: svelato il kit home per la stagione 2021/22 – FOTO (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Venezia ha svelato la prima Maglia per il ritorno in Serie A: ecco la divisa home per la stagione 2021/22 – FOTO Il Venezia ha svelato la prima Maglia per il suo ritorno in Serie A. I lagunari, capitanati da Paolo Zanetti, hanno centrato la promozione dopo la finale playoff contro il Cittadella. Presentato oggi, via social, il kit home 2021/22: addio alle strisce orizzontali e Maglia total black con i dettagli in oro e con gli storici colori (arancione e verde) sul ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilhala primaper il ritorno in Serie A: ecco la divisaper la/22 –Ilhala primaper il suo ritorno in Serie A. I lagunari, capitanati da Paolo Zanetti, hanno centrato la promozione dopo la finale playoff contro il Cittadella. Presentato oggi, via social, il kit/22: addio alle strisce orizzontali etotal black con i dettagli in oro e con gli storici colori (arancione e verde) sul ...

Advertising

FBiasin : Gran bella maglia. #Venezia - enfasiXI : Maglia del Venezia clamorosa. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Venezia, l'oro di San Marco nella maglia home 21/22 Realizzato da Kappa con agenzia Fly Nowhere di New York - max_blue : RT @DonatoEuropa: Bella la nuova maglia del Venezia. A Natale la metti come cielo stellato nel presepe cosi la vendi anche ai terroni - ancoracaaposta : Comunque modella a parte, la maglia del Venezia è bellissima -