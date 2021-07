Mafia | 38 anni fa la morte del giudice Rocco Chinnici Palermo ricorda strage

(Di giovedì 29 luglio 2021)(ITALPRESS) – Corone d’alloro in via Pipitone Federico: cosìha commemorato il 38°versario dellamafiosa in cui persero la vita il, capo dell’Ufficio istruzione del tribunale di, i carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, addetti alla sua sicurezza e Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile in cui il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Si è recato molte volte nelle scuole per parlare agli studenti della mafia e del pericolo della droga ad essa connessa. In una intervista a I SICILIANI prima di morire, Chinnici afferma: "Sono i ...... dello Stato" "A Rocco Chinnici si deve una delle più acute intuizioni per il contrasto alla mafia: ... Lo dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci ricordando Rocco Chinnici, a 38 dal suo ... PALERMO (ITALPRESS) – Corone d'alloro in via Pipitone Federico: così Palermo ha commemorato il 38° anniversario della strage mafiosa in cui persero la vit ...