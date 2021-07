“Ma là sotto che hai?”. Justine Mattera, il fisico non è certo una sorpresa. Ma così non si era mai vista (Di giovedì 29 luglio 2021) Forte e aitante, considerata sex symbol dagli ormai lontani anni Novanta, il fascino e la smagliante forma fisica di Justine Mattera non scadono mai. Anzi, migliorano di anno in anno. Di sicuro c’è una buona base genetica nella sua avvenenza tipicamente statunitense e anche il suo accento le dona qualcosa in più. Ma il resto è dovuto alla sua tenacia nello sport. Il suo secondo ed attuale consorte sposato nel 2009, l’imprenditore Fabrizio Cassata, l’ha fatta innamorare dello sport e in particolare del triathlon. Grazie a quest’impegnativa e completa disciplina, Justine Mattera riesce a tenersi costantemente in forma con ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 luglio 2021) Forte e aitante, considerata sex symbol dagli ormai lontani anni Novanta, il fascino e la smagliante forma fisica dinon scadono mai. Anzi, migliorano di anno in anno. Di sicuro c’è una buona base genetica nella sua avvenenza tipicamente statunitense e anche il suo accento le dona qualcosa in più. Ma il resto è dovuto alla sua tenacia nello sport. Il suo secondo ed attuale consorte sposato nel 2009, l’imprenditore Fabrizio Cassata, l’ha fatta innamorare dello sport e in particolare del triathlon. Grazie a quest’impegnativa e completa disciplina,riesce a tenersi costantemente in forma con ...

Advertising

lucasofri : Mi permetto di condividere una preziosa lezione del Twitter: se un tweet ha sotto più di 10 risposte, quella che st… - AndreaOrlandosp : Le minacce e gli strepiti sotto la casa di un sindaco capace e intelligente @matteoricci sono rivolte contro tutte… - Roberto_Fico : La mia solidarietà al sindaco @matteoricci vittima di una vera e propria intimidazione sotto la sua abitazione priv… - 4A3Aseq : @ALIYAMUSTAQUENA @formulagiaestro No no, gli atleti si allenano spesso con il proprio club o con un gruppo di lavor… - gigicalesso : RT @ilriformista: 'Com’è possibile che per 40 minuti siano stati a suonare il campanello e a urlare sotto casa senza che nessuno sia interv… -