M5s | la senatrice Elena Botto lascia il gruppo e va nel Misto | è il primo addio dell’era Conte “Troppi accordi al ribasso | non è più casa mia”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Nella politica il compromesso, la mediazione, hanno un valore positivo e persino nobile se sono al rialzo, non al. Nel tempo ci sono statiribassi”. Con un post su Facebook, lagenoveseannuncia l’uscita daldel Movimento 5 stelle e l’ingresso nel: è ildell'”era”. Il riferimento sembra alla trattativa in corso sulla riforma della Giustizia, orientata al mantenimento dell’improcedibilità con l’esclusione di alcune categorie di reati. “È un post difficile, ...

Advertising

HuffPostItalia : Primo addio del nuovo M5S, lascia la senatrice Elena Botto - fattoquotidiano : M5s, la senatrice Elena Botto lascia il gruppo e va nel Misto: è il primo addio dell’era Conte. “Troppi accordi al… - GPerenne : RT @lucianoghelfi: La senatrice ligure Elena #Botto lascia il gruppo del #M5S al #Senato e passa al Gruppo Misto. 'Troppi compromesi al rib… - GeopoliticalCen : RT @lucianoghelfi: La senatrice ligure Elena #Botto lascia il gruppo del #M5S al #Senato e passa al Gruppo Misto. 'Troppi compromesi al rib… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: La senatrice ligure Elena #Botto lascia il gruppo del #M5S al #Senato e passa al Gruppo Misto. 'Troppi compromesi al rib… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s senatrice

Agenzia ANSA

Primo addio neldell'era Conte. A lasciare, a Palazzo Madama è laligure Elena Botto, che passa al Misto. 'Questo è un post difficile, un post di addio. Me ne vado dal Movimento 5 Stelle che, ormai da ...Primo addio neldell'era Conte. A lasciare, a Palazzo Madama è laligure Elena Botto, che passa al Misto. "Questo è un post difficile, un post di addio. Me ne vado dal Movimento 5 Stelle che, ormai da ...La senatrice si accasa al Gruppo Misto: "Non ha senso continuare a vivere nella speranza di miglioramenti che non vedo” ...E' il primo addio nel nuovo Movimento 5 Stelle, quello dell'era Conte. A lasciare a Palazzo Madama è la senatrice ligure Elena Botto, che passa al Misto. In un post su facebook la senatrice ligure ha ...