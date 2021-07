Lutto nella musica: morto Johnny Ventura, star del merengue (Di giovedì 29 luglio 2021) Grave Lutto nella musica latina: morto Johnny Ventura, star del merengue, aveva 81 anni e ha reso grande un genere musicale. (screenshot video)È morto il famoso musicista dominicano di merengue Johnny Ventura. Secondo i media dominicani, il musicista di 81 anni è morto nella giornata di ieri dopo un improvviso attacco di cuore nel suo paese d’origine. La notizia è stata poi confermata dal figlio di Ventura sui social. Il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021) Gravelatina:del, aveva 81 anni e ha reso grande un generele. (screenshot video)Èil famoso musicista dominicano di. Secondo i media dominicani, il musicista di 81 anni ègiornata di ieri dopo un improvviso attacco di cuore nel suo paese d’origine. La notizia è stata poi confermata dal figlio disui social. Il ...

Lutto nella musica: morto Johnny Ventura, star del merengue Grave lutto nella musica latina: morto Johnny Ventura, star del merengue, aveva 81 anni e ha reso grande un genere musicale. È morto il famoso musicista dominicano di merengue Johnny Ventura. Secondo ...

