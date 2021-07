L’ultimo tragico Montesano contro i vaccini e “le forze del male” (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ andato in onda il nuovo show di Enrico Montesano contro i vaccini e il mondo della scienza. L’attore romano questa volta ha messo nel suo mirino la giornalista Selvaggia Lucarelli, il medico Roberto Burioni e l’inaspettato Frank Matano. Montesano è da tempo sceso in campo per (l’assurda) campagna al fianco dei nemici di vaccini e green pass. Da qualche tempo ha annunciato la sua partecipazione anche alle manifestazioni “Io Apro”. L’ira funesta dell’attore si è scatenata dopo la tragica scomparsa del medico Giuseppe De Donno, uno dei teoristi del plasma iperimmune, Una via che non ha trovato fondamenta ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ andato in onda il nuovo show di Enricoe il mondo della scienza. L’attore romano questa volta ha messo nel suo mirino la giornalista Selvaggia Lucarelli, il medico Roberto Burioni e l’inaspettato Frank Matano.è da tempo sceso in campo per (l’assurda) campagna al fianco dei nemici die green pass. Da qualche tempo ha annunciato la sua partecipazione anche alle manifestazioni “Io Apro”. L’ira funesta dell’attore si è scatenata dopo la tragica scomparsa del medico Giuseppe De Donno, uno dei teoristi del plasma iperimmune, Una via che non ha trovato fondamenta ...

