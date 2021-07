(Di giovedì 29 luglio 2021), il figlio più piccolo di, e la moglieper la prima volta. È nato il 13esimo nipote dell’ex premier e ilscelto dalla coppia è chiaramente un omaggio a lui. Come riportato da Chi Magazine in un post Instagram di ieri 28 luglio, il piccolo, del quale non è stata pubblicata alcuna immagine, si chiama, 32 anni, è nato dall’amore trae l’ex moglie ...

Advertising

FQMagazineit : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori. Il nome? Emanuele Silvio - gossipblogit : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli genitori: è nato Emanuele Silvio - LenaScaduto : RT @Corriere: Nato Emanuele Silvio, il 13esimo nipote di Berlusconi. È figlio di Luigi e Federica Fu... - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Nato Emanuele Silvio, il 13esimo nipote di Berlusconi. È figlio di Luigi e Federica Fumagalli - sietestrascemi : RT @Corriere: Nato Emanuele Silvio, il 13esimo nipote di Berlusconi. È figlio di Luigi e Federica Fumagalli -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Berlusconi

Fiocco azzurro in casa: è nato Emanuele Silvio, primogenito die Federica Fumagalli e tredicesimo nipote di nonno Silvio- POCHISSIME NOTIZIE - Non c'è ancora stato l'annuncio ufficiale della famiglia e non si hanno al momento notizie ...Fiocco azzurro in casa: nelle scorse ore è nato Emanuele Silvio, il primogenito della coppia formata dae Federica Fumagalli. Il nome del piccolo è un omaggio al nonno, per il quale il bambino è il tredicesimo nipote., 32 anni, è il quinto figlio di Silvio, il terzo ...Luigi Berlusconi e sua moglie Federica Fumagalli sono diventati per la prima volta genitori: è nato il piccolo Emanuele Silvio.Da una combattiva, vivace e schietta come lei nessuno se lo aspettava, e invece, anche la super influencer napoletana Chiara Nasti, seguitissima sui social, ha detto basta (per un po') al mondo intern ...