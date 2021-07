“Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori | è nato il loro primo figlio”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Fiocco azzurro in casa: èEmanuele Silvio, ilgenito di. Gli ultimi scatti della coppia risalgono allo scorso giugno, quando la futura mamma era all’ottavo mese di gravidanza. Tutto secondo i piani, quindi, il piccolo èin piena estate per la gioia di mamma e papà, ma soprattutto del nonno. L'articolo proviene da City Roma News.

Fiocco azzurro in casa: è nato il primo figlio die Federica Fumagalli . Il più piccolo tra i figli dell'ex premier è legato da molti anni alla moglie e con alcune foto risalenti al mese scorso si stavano preparando all'arrivo del ...Da www.whoopsee.ite la moglie federica fumagalli Fiocco azzurro in casa, ultimogenito dell'ex premier, e la moglie Federica Fumagalli, sono diventati genitori del piccolo Emanuele ...Fiocco azzurro in casa Berlusconi: è nato Emanuele Silvio, il primogenito di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli ...Luigi Berlusconi è diventato papà. Il figlio più giovane dell'ex premier è sposato con Federica Fumagalli, che ha dato alla luce un maschietto. Il nome scelto ...