Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori È nato Emanuele Silvio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Luigi Berlusconi, ultimogenito del Cav, e Federica Fumagalli, sono diventati genitori per la prima volta: è nato il piccolo Emanuele Silvio, il cui nome è un chiaro omaggio al nonno che col nuovo arrivato ha raggiunto la ragguardevole cifra di tredici nipoti. Ancora non si sa dove sia avvenuto il parto, ma è probabile che il piccolo sia venuto alla luce a Milano, città dove la coppia vive dopo il matrimonio celebrato nell’ottobre 2020. Una cerimonia per pochi intimi e blindata. Il rito religioso nella bellissima cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio davanti a pochissimi invitati, e poi una festa nella tenuta di famiglia a Macherio, in Brianza. Con il servizio di sicurezza all’ingresso a controllare i nomi degli ospiti (circa 40), e nessuna foto condivisa sui social. Cosa più unica che rara, di questi tempi.