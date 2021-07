Luigi Berlusconi e Federica, è nato il primo figlio: clamoroso, sapete come lo hanno chiamato? (Di giovedì 29 luglio 2021) Novità in casa Berlusconi. È nato il primo figlio di Luigi Berlusconi, figlio del leader di Forza Italia, e Federica Fumagalli. I due sono diventati genitori di Emanuele Silvio. Si tratta del tredicesimo nipote di nonno Silvio Berlusconi, a cui è stato reso omaggio con il nome. Non è comunque ancora stato dato l'annuncio ufficiale della famiglia e non si hanno al momento notizie su dove sia avvenuto il parto, anche se è molto probabile che la coppia si trovi a Milano, città in cui vive dal matrimonio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Novità in casa. Èildidel leader di Forza Italia, eFumagalli. I due sono diventati genitori di Emanuele Silvio. Si tratta del tredicesimo nipote di nonno Silvio, a cui è stato reso omaggio con il nome. Non è comunque ancora stato dato l'annuncio ufficiale della famiglia e non sial momento notizie su dove sia avvenuto il parto, anche se è molto probabile che la coppia si trovi a Milano, città in cui vive dal matrimonio. ...

Advertising

vesuvianonews : Fiocco azzurro in casa Berlusconi. Il bebè di Luigi e Federica è un maschietto, e si chiama Emanuele Silvio, per om… - redazionerumors : #SilvioBerlusconi è diventato nonno per la tredicesima volta! - statodelsud : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori, è nato Emanuele Silvio - Pino__Merola : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori, è nato Emanuele Silvio - Luca7814 : RT @juventusfc: 31 luglio: la Juventus a Monza per il Trofeo Luigi Berlusconi ?? -