Ludovica Pagani | vestitino pieno di trasparenze | bellezza da urlo

(Di giovedì 29 luglio 2021)ha regalato ai suoi fan uno scatto bollente in cui esprime tutta la suacon undie un inconfondibile sorriso.in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

vice1897 : @tackleduro @ludovica_pagani Vai Duppli, fatti le Pippe, solo quello puoi fare - Donato71992722 : @tackleduro @ludovica_pagani Mortorio una pippa - sportli26181512 : Ludovica Pagani, gli scatti a Porto Cervo fanno impazzire i social! -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Pagani

BlogLive.it

lascia senza fiato con la sua ultima posa dal bikini intrecciato, lo scatto mozzafiato esprime il suo più grande desiderio. Le meraviglie della Costa Smeralda accolgono la giornalista ...stende i fan con l'outfit indossato al Festival di Cannes: il vestitino evidenzia un davanzale e un posteriore unici, la giornalista 26enne che sta rubando la scena ...Ludovica Pagani ha regalto ai suoi fan uno scatto molto sensuale in cui porta un vestito pieno di trasparenze. Eccola in tutta la sua bellezza.Abbiamo incontrato virtualmente l'influencer e presentatrice, volto Sky della e-SerieA, che ci ha raccontato i suoi progetti futuri e la sua vincente avventura durante gli Europei: "Ho tifato per la N ...