Luca Argentero | l’ex moglie Myriam Catania si separa dal marito “Dopo aver …”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Miryamè stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza speciale per l’attrice nel corso della quale si è fatta conoscere ed apprezzare per la sua simpatia e schiettezza. L’attrice è stata eliminatacirca un mese di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia in quanto aveva espresso il desiderio di voler tornare a casa dal compagno Quentin Kammermann e dal figlio di soli tre anni, il piccolo Jacques. L’attrice non ha mai nascosto il grande amore per la sua famiglia ed è proprio per tale motivo che la notizia delle scorse ore ha lasciato tutti senza parole. Proprio il compagno Quentin ...