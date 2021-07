Love is in the air, trama 29 luglio: gelosie e paure (Di giovedì 29 luglio 2021) A Love is in the air non mancheranno i colpi di scena e le novità, come rivela la trama di oggi, giovedì 29 luglio. Innanzitutto, Eda sarà molto inquieta e preoccupata per la sua relazione con Serkan. Il giovane, infatti, da qualche giorno è diventato sfuggente e pensieroso e sembra spesso assente e freddo nei suoi confronti. La giovane fioraia si convincerà che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa ignorando che l'imprenditore stia vivendo un grandissimo dramma interiore. Serkan, infatti, è al corrente del fatto che Alptekin è stato responsabile della morte dei suoi genitori e sarà indeciso su come e quando dire tutto alla ragazza in ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 luglio 2021) Ais in the air non mancheranno i colpi di scena e le novità, come rivela ladi oggi, giovedì 29. Innanzitutto, Eda sarà molto inquieta e preoccupata per la sua relazione con Serkan. Il giovane, infatti, da qualche giorno è diventato sfuggente e pensieroso e sembra spesso assente e freddo nei suoi confronti. La giovane fioraia si convincerà che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa ignorando che l'imprenditore stia vivendo un grandissimo dramma interiore. Serkan, infatti, è al corrente del fatto che Alptekin è stato responsabile della morte dei suoi genitori e sarà indeciso su come e quando dire tutto alla ragazza in ...

