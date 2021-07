Love is in the air, le anticipazioni del 30 luglio: Serkan lascia Eda, è finita! (Di giovedì 29 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air puntata 30 luglio. Serkan lascia Eda, la storia d’amore è finita: una decisione estrema, cosa succede adesso. Serkan lascia EdaIl peso del segreto che porta Serkan è diventato insostenibile. Se Eda sapesse che il signor Alptekin è responsabile (anche se indirettamente) della tragica morte dei suoi genitori, non perdonerebbe mai né il suo fidanzato né l’intera famiglia Bolat. In una delle loro ultime conversazioni, la Yildiz ha confessato a Serkan che non smetterà mai di odiare sua nonna per essersi sempre ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 luglio 2021)is in the air puntata 30Eda, la storia d’amore è finita: una decisione estrema, cosa succede adesso.EdaIl peso del segreto che portaè diventato insostenibile. Se Eda sapesse che il signor Alptekin è responsabile (anche se indirettamente) della tragica morte dei suoi genitori, non perdonerebbe mai né il suo fidanzato né l’intera famiglia Bolat. In una delle loro ultime conversazioni, la Yildiz ha confessato ache non smetterà mai di odiare sua nonna per essersi sempre ...

