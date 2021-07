Love is in the Air, anticipazioni turche: Efe Akman sfida Serkan, Eda contesa tra i due (Di giovedì 29 luglio 2021) Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che troveremo ad attenderci puntate di fuoco, in cui dovremo trattenere il fiato. Eda, dopo essere stata lasciata da Serkan, riceverà una proposta di lavoro da Efe Akman. La giovane accetterà mandando su tutte le furie Serkan. Tra i due rivali in amore non mancheranno momenti di tensione, che si ripercuoteranno anche sul lavoro. I due infatti non riusciranno a trovare l’accordo sui progetti in corso. Ma vediamo insieme cosa accadrà. anticipazioni turche Love is in the air: ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 luglio 2021) Ledella soapis in the Air ci svelano che troveremo ad attenderci puntate di fuoco, in cui dovremo trattenere il fiato. Eda, dopo essere stata lasciata da, riceverà una proposta di lavoro da Efe. La giovane accetterà mandando su tutte le furie. Tra i due rivali in amore non mancheranno momenti di tensione, che si ripercuoteranno anche sul lavoro. I due infatti non riusciranno a trovare l’accordo sui progetti in corso. Ma vediamo insieme cosa accadrà.is in the air: ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - Alex_aang00 : Amici amici amici Love is the air Ibiza in love Quasi quasi cambio ship Si vede proprio che sn innamorati Stia… - mandyIDpost : FILM (FEATURE): Camera Operator, DelhiComposer, Delhi - mandyIDcrew : FILM (FEATURE): Camera Operator, Delhi - mandyIDall : FILM (FEATURE): Camera Operator, DelhiComposer, Delhi -