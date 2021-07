Love is in the Air, anticipazioni oggi 29 luglio: Eda sospetta di Serkan (Di giovedì 29 luglio 2021) anticipazioni della puntata di giovedì 29 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? La Yildiz è preoccupata per Serkan: lo vede strano e teme che lui le nasconda qualche segreto! Niente di più vero. Ma il Bolat non sa come rivelarle la drammatica verità della morte dei suoi genitori. Love is in the Air va in onda su Canale 5, dal Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 luglio 2021)della puntata di giovedì 29diis in the Air. Cosa accadràed Eda? La Yildiz è preoccupata per: lo vede strano e teme che lui le nasconda qualche segreto! Niente di più vero. Ma il Bolat non sa come rivelarle la drammatica verità della morte dei suoi genitori.is in the Air va in onda su Canale 5, dal Articolo completo: dal blog SoloDonna

