Love is in the air, anticipazioni dal 2 al 6 agosto: Eda in pericolo (Di giovedì 29 luglio 2021) Eda farà preoccupare tutti nei prossimi episodi di Love is in the air. La ragazza, come rivelano le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 2 al 6 agosto, si allontanerà dal campo base e cadrà in una buca. Sarà Serkan a trovarla e a prestarle soccorso scoprendo che la giovane ha perso momentaneamente la memoria. L'uomo, poi cercherà di aiutare zia Ayfer raccomandando il suo vivaio ad un importante committente. Nel frattempo, Alptekin si recherà dalla zia di Eda per dirle la verità sulla morte dei genitori della ragazza, ma non ci riuscirà mentre Aydan contatterà una psicanalista per cercare di guarire ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 29 luglio 2021) Eda farà preoccupare tutti nei prossimi episodi diis in the air. La ragazza, come rivelano leinerenti le puntate in onda dal 2 al 6, si allontanerà dal campo base e cadrà in una buca. Sarà Serkan a trovarla e a prestarle soccorso scoprendo che la giovane ha perso momentaneamente la memoria. L'uomo, poi cercherà di aiutare zia Ayfer raccomandando il suo vivaio ad un importante committente. Nel frattempo, Alptekin si recherà dalla zia di Eda per dirle la verità sulla morte dei genitori della ragazza, ma non ci riuscirà mentre Aydan contatterà una psicanalista per cercare di guarire ...

