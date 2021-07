Lorella Cuccarini senza freni su Maria De Filippi “Maria De Filippi mi ha …”

(Di giovedì 29 luglio 2021), nell’edizione precedente di Amici è stata una delle professoresse e quel ruolo le è piaciuto tantissimo tanto che sperava che anche nella prossima edizione, quella che partirà in autunno, sarebbe stata riconfermata ma fino a qualche giorno fa non sapeva ancora nulla perchéDenon si era ancora sbilanciata a tale proposito. Invece, ora laè al settimo cielo, ha fatto sapere che ci sarà nello stesso ruolo anche il prossimo anno e la sua gioia è incontenibile. La notizia della riconferma nel ruolo di professoressa di danza ad ...

Advertising

Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Lorella Cuccarini ha annunciato di esser stata riconfermata nel cast nella prossima edizione di @AmiciUfficiale . Il t… - GiuseppeporroIt : Amici 21, Lorella Cuccarini rivela se tornerà nel cast della prossima edizione del talent show di Canale 5… - ReignOfTheSerie : Lorella Cuccarini ha annunciato di esser stata riconfermata nel cast nella prossima edizione di @AmiciUfficiale . I… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL DANZA ?????? Vota, RT e fai votare il più grande BALLERINA di tutti i tempi SEMIFINALE??? Sc… - StefaniaPovia : RT @fabiofabbretti: Lorella Cuccarini: «Maria De Filippi mi ha appena confermata ad #Amici21. La Rai? Guardo avanti» -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

, annuncio inaspettatoconfermata per la nuova edizione di Amici 21 in partenza (a quanto pare) dal prossimo settembre. La ballerina ha confermato la notizia tra le pagine del settimanale Oggi . Maria De ...Lorella Cuccarini, nell’edizione precedente di Amici è stata una delle professoresse e quel ruolo le è piaciuto tantissimo tanto che sperava che anche nella prossima edizione, quella che partirà in au ...La ventesima edizione di Amici è terminata da pochi mesi, ma già si inizia a pensare alla prossima. La prof Cuccarini viene riconfermata ...