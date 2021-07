Locatelli Juventus, il Sassuolo: «Offerta adeguata o resta da noi» (Di giovedì 29 luglio 2021) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Locatelli, seguito dalla Juventus Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è tornato a parlare del futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe ’98 è l’obiettivo primario del calciomercato Juve, ma l’ad neroverde ha così sentenziato. Queste le parole riportate da Gazzetta.it: «Aspettiamo un’Offerta adeguata, altrimenti Locatelli rimane al Sassuolo. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato» Oggi il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del, ha parlato del futuro di, seguito dallaGiovanni Carnevali, amministratore delegato del, è tornato a parlare del futuro di Manuel. Il centrocampista classe ’98 è l’obiettivo primario del calciomercato Juve, ma l’ad neroverde ha così sentenziato. Queste le parole riportate da Gazzetta.it: «Aspettiamo un’, altrimentirimane al. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato» Oggi il ...

