Locatelli Juventus, c’è ottimismo: nuova offerta al Sassuolo (Di giovedì 29 luglio 2021) Filtra ottimismo sull’arrivo di Manuel Locatelli alla Juventus: nuova offerta bianconera al Sassuolo Manuel Locatelli è il reale obiettivo di mercato della Juventus. Allegri ha individuato in lui il centrocampista che manca alla rosa bianconera e ci sarebbe una nuova offerta al Sassuolo: no ai 40 milioni cash ma una formula creativa per toccare questa soglia, alzando la percentuale di futura rivendita in favore dei neroverdi. Lo riporta Tuttosport che sottolinea come il blocco Italia potrebbe giocare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Filtrasull’arrivo di Manuelallabianconera alManuelè il reale obiettivo di mercato della. Allegri ha individuato in lui il centrocampista che manca alla rosa bianconera e ci sarebbe unaal: no ai 40 milioni cash ma una formula creativa per toccare questa soglia, alzando la percentuale di futura rivendita in favore dei neroverdi. Lo riporta Tuttosport che sottolinea come il blocco Italia potrebbe giocare ...

