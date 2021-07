Lo stato della digitalizzazione delle imprese italiane (Di giovedì 29 luglio 2021) La Banca europei per gli investimenti (Bei) ha recentemente pubblicato il Report sulla digitalizzazione, che riassume i principali risultati per il 2020 dello European Investment Bank Investment Survey (Eibis), un sondaggio annuale che raccoglie informazioni su circa 13.500 imprese nei 27 paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito e negli Usa. Dal report emerge come le imprese europee siano in ritardo nell’adozione di tecnologie digitali: il 37% delle società nell’Ue non ha implementato nessun tipo di tecnologia digitale, contro il 27% negli Usa. Vi è tuttavia molta eterogeneità (Figura 1): alcuni paesi (Finlandia, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 luglio 2021) La Banca europei per gli investimenti (Bei) ha recentemente pubblicato il Report sulla, che riassume i principali risultati per il 2020 dello European Investment Bank Investment Survey (Eibis), un sondaggio annuale che raccoglie informazioni su circa 13.500nei 27 paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito e negli Usa. Dal report emerge come leeuropee siano in ritardo nell’adozione di tecnologie digitali: il 37%società nell’Ue non ha implementato nessun tipo di tecnologia digitale, contro il 27% negli Usa. Vi è tuttavia molta eterogeneità (Figura 1): alcuni paesi (Finlandia, ...

