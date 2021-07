Liverpool | sconfitta per 4-3 contro l’Hertha Berlino

(Di giovedì 29 luglio 2021)in amichevole per ildi Jurgen Klopp. I reds hanno perso 4-3, nel test di Innsbruck, in Austria. Superata la mezz’ora, i tedeschi sono avanti di due gol grazie ad Ascacibar, su assist su punizione di Plattenhardt, e Serdar. A fine primo tempo ilrialza la testa: al 36? Mané accorcia e sei minuti dopo Minamino trova il provvisorio 2-2 su assist di Salah. Al 66? Hertha passa di nuovo in vantaggio col colpo di testa del nuovo acquisto Jovetic, che poi concede il bis all’80’. Nel finale ai Reds non basta il gol Oxlade-Chamberlain per ...

