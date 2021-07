LIVE – Tokyo 2020, atletica: finale 10000 metri uomini con Yeman Crippa in DIRETTA (Di venerdì 30 luglio 2021) La DIRETTA testuale della finale de1 10000 metri uomini di atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ giunto il momento di Yemaneberhan Crippa. L’obiettivo dell’azzurro è una medaglia, ma non sarà facile vista la concorrenza. Il giovane italiano proverà comunque a fare del suo meglio e dare il 100% per tentare di conquistare un podio storico per il Tricolore. Tra gli avversari più agguerriti sicuramente il detentore del record mondiale Joshua Cheptegei e l’autore della miglior prestazione mondiale stagionale Jacob ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Latestuale dellade1dialle Olimpiadi di. E’ giunto il momento dieberhan. L’obiettivo dell’azzurro è una medaglia, ma non sarà facile vista la concorrenza. Il giovane italiano proverà comunque a fare del suo meglio e dare il 100% per tentare di conquistare un podio storico per il Tricolore. Tra gli avversari più agguerriti sicuramente il detentore del record mondiale Joshua Cheptegei e l’autore della miglior prestazione mondiale stagionale Jacob ...

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Eurosport_IT : ?????????? Iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici di Tokyo! ?? Segui la cerimonia d'apertura LIVE su… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 30 luglio De Gennaro sogna l’impresa. La scherma spera nella spada - #Olimpiadi… - infoitsport : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: subito Gianmarco Tamberi in qualificazione, Crippa nella finale dei 10000 - infoitsport : LIVE – Tokyo 2020, atletica: batterie e qualificazioni venerdì 30 luglio in DIRETTA -