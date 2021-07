LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stefecekova festeggia l’oro, Silvana Stanco quinta, tra poco gli uomini (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:24 Questi i finalisti della gara maschile: Jiri Liptak (CZE), Matthew John Coward Holleu (GRB), Abdulrahman Al Faihan (KUW), David Kostelecky (CZE), Haicheng Yu (CHN) e Jorge Martin Orozco Diaz (MEX). 08.21 Tra poco la finale maschile, senza italiani in gara. 08.19 NON SBAGLIA PIU’ LA SLOVACCA! Dopo due argenti Stefecekova termina con 43 piattelli e si prende la medaglia d’oro, seconda con 42 l’americana Browning. Bronzo storico alla sammarinese Perrilli, quinta Silvana Stanco. 08.18 42-41! 08.17 Stefecekova ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:24 Questi i finalisti della gara maschile: Jiri Liptak (CZE), Matthew John Coward Holleu (GRB), Abdulrahman Al Faihan (KUW), David Kostelecky (CZE), Haicheng Yu (CHN) e Jorge Martin Orozco Diaz (MEX). 08.21 Trala finale maschile, senza italiani in gara. 08.19 NON SBAGLIA PIU’ LA SLOVACCA! Dopo due argentitermina con 43 piattelli e si prende la medaglia d’oro, seconda con 42 l’americana Browning. Bronzo storico alla sammarinese Perrilli,. 08.18 42-41! 08.17...

