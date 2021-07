LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stefecekova festeggia l’oro, Silvana Stanco quinta, tocca agli uomini! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:45 Dopo i primi dieci piattelli inseguono Liptak, Coward e Yu con 7/10, Orozco solitario in testa con 10/10. 08:43 Liptak rischia grosso, 5/8 per lui! 08:41 Inizia male il secondo giro per Yu, che incappa nel secondo errore. 08.39 Dopo i primi 5 piattelli in testa c’è Orozco Diaz, unico a non aver sbagliato. 08:37 Tesi gli atleti, arrivano gli errori anche per Kostelecky e Coward. 08:35 Manca il piattello anche Yu, a segno tutti gli altri. 08:33 Liptak parte con un’errore! 08:30 Presentazione degli atleti in corso, si parte! 08:27 Purtroppo l’azzurro De Filippis ha perso allo shoot-off in ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:45 Dopo i primi dieci piattelli inseguono Liptak, Coward e Yu con 7/10, Orozco solitario in testa con 10/10. 08:43 Liptak rischia grosso, 5/8 per lui! 08:41 Inizia male il secondo giro per Yu, che incappa nel secondo errore. 08.39 Dopo i primi 5 piattelli in testa c’è Orozco Diaz, unico a non aver sbato. 08:37 Tesi gli atleti, arrivano gli errori anche per Kostelecky e Coward. 08:35 Manca il piattello anche Yu, a segno tutti gli altri. 08:33 Liptak parte con un’errore! 08:30 Presentazione degli atleti in corso, si parte! 08:27 Purtroppo l’azzurro De Filippis ha perso allo shoot-off in ...

