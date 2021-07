LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stanco vola in finale! Stecca Jessica Rossi. Speranza Mauro De Filippis (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.34 Ancora perfetto David Kostelecky che finisce la propria serie con altri 25 piattelli e si qualifica probabilmente alla finale con 123 punti totali. 05.31 Mauro De Filippis prova a risalire: l’azzurro è momentaneamente nono con 9 piattelli colpiti. 05.28 Approdano DIRETTAmente alla finale Zuzana Rehak Stefecekova con 125 punti, senza alcun errore per intendersi, e Alessandra Perilli con 122 punti. 05.25 Adesso c’è lo shoot-off per definire le posizioni dalla terza alla sesta: 121 punti pari per Scanlan e Stanco e 120 punti per Browning e ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.34 Ancora perfetto David Kostelecky che finisce la propria serie con altri 25 piattelli e si qualifica probabilmente alla finale con 123 punti totali. 05.31Deprova a risalire: l’azzurro è momentaneamente nono con 9 piattelli colpiti. 05.28 Approdanomente alla finale Zuzana Rehak Stefecekova con 125 punti, senza alcun errore per intendersi, e Alessandra Perilli con 122 punti. 05.25 Adesso c’è lo shoot-off per definire le posizioni dalla terza alla sesta: 121 punti pari per Scanlan ee 120 punti per Browning e ...

