LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stanco vola in finale! Stecca Jessica Rossi. De Filippis allo shoot-off (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.18 Tra poco dunque ci saranno gli shoot-off, poi le finali sono in programma alle 7.30 per quella femminile e alle 8.30 per quella maschile. 06.14 Concludono a 123 punti i seguenti atleti: Coward Holley, Yu, Kostelecky e Al Faihan. A 122 punti invece figurano Alrashidi, Orozco Diaz, Fernandez, Alipov, De Filippis e Varga. 06.11 ARRIVANO I VERDETTI! Mauro De Filippis arriva nono nella generale e si andrà a giocare un posto in finale con quasi altri 10 concorrenti. A questo proposito si attende la fine della serie di alcuni atleti. L’unico che non andrà ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.18 Tra poco dunque ci saranno gli-off, poi le finali sono in programma alle 7.30 per quella femminile e alle 8.30 per quella maschile. 06.14 Concludono a 123 punti i seguenti atleti: Coward Holley, Yu, Kostelecky e Al Faihan. A 122 punti invece figurano Alrashidi, Orozco Diaz, Fernandez, Alipov, Dee Varga. 06.11 ARRIVANO I VERDETTI! Mauro Dearriva nono nella generale e si andrà a giocare un posto in finale con quasi altri 10 concorrenti. A questo proposito si attende la fine della serie di alcuni atleti. L’unico che non andrà ...

