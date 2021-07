LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stanco vola in finale come 3^! Stecca Jessica Rossi. De Filippis fuori allo shoot-off (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.18 OROZCO DIAZ vola IN finale! ERRORE AL 17° PIATTELLO PER ALRASHIDI!!!!! 07.14 fuori anche Alexey Alipov che cede al 11° tentativo al piattello. 07.09 Alberto Fernandez è fuori! Al settimo tentativo lo spagnolo cede. 07.06 Tanta delusione per l’italiano che aveva avuto un’altra possibilità dopo gli errori di qualificazione. Gara serrata intanto per l’ultimo posto in finale. 07.03 SUBITO fuori DE FILIPPI! L’azzurro esce al secondo piattello insieme allo slovacco Varga. 07.00 Nessun problema al ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.18 OROZCO DIAZIN! ERRORE AL 17° PIATTELLO PER ALRASHIDI!!!!! 07.14anche Alexey Alipov che cede al 11° tentativo al piattello. 07.09 Alberto Fernandez è! Al settimo tentativo lo spagnolo cede. 07.06 Tanta delusione per l’italiano che aveva avuto un’altra possibilità dopo gli errori di qualificazione. Gara serrata intanto per l’ultimo posto in. 07.03 SUBITODE FILIPPI! L’azzurro esce al secondo piattello insiemeslovacco Varga. 07.00 Nessun problema al ...

