LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Silvana Stanco chiude quinta, ora la lotta per le medaglie (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.03 Non sbaglia l’americana, Stanco termina in quinta posizione. 08.02 Silvana lotta per non essere eliminata, deve rompere il piattello e sperare in un errore di Browning. 08.00 5/5 per Stefecekova, che allunga a 23. A 21 Scanlan e Browning. Errore per Perrilli, a 20, Stanco a 19. 07.58 Si chiude il primo barrage. In testa c’è la slovacca Stefecekova a 21, uno in più di Browning che ha fallito gli ultimi due, terze Perrilli e Scanlan a 19, quinta Stanco a 17. 07.57 Errore per ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.03 Non sbaglia l’americana,termina inposizione. 08.02per non essere eliminata, deve rompere il piattello e sperare in un errore di Browning. 08.00 5/5 per Stefecekova, che allunga a 23. A 21 Scanlan e Browning. Errore per Perrilli, a 20,a 19. 07.58 Siil primo barrage. In testa c’è la slovacca Stefecekova a 21, uno in più di Browning che ha fallito gli ultimi due, terze Perrilli e Scanlan a 19,a 17. 07.57 Errore per ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la finale del trap femminile in gara Silvana Stanco -… - valessandra59 : RT @Eurosport_IT: ?? La diretta testuale della finale ?? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Shooting https://… - Eurosport_IT : ?? La diretta testuale della finale ?? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Shooting - diegonanni76 : LIVE #Olympics Che bel risveglio oggi con l’oro storico nel canottaggio femminile, l’argento di Paltrinieri e un… -