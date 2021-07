LIVE – Sinner-O’Connell 5-5, Atp Atlanta 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 29 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Jannik Sinner e Cristopher O’Connell, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di Atlanta 2021. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l’azzurro esordirà sul cemento statunitense, per il torneo di preparazione agli attesi Us Open 2021; Sinner ha deciso di non prender parte alla spedizione olimpica in Giappone, così da concentrarsi sui graduali miglioramenti del proprio gioco: ghiotta occasione in America, soprattutto in quanto testa di serie numero 2. Dopo l’uscita di scena di Milos Raonic, l’italiano ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Cristopher, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l’azzurro esordirà sul cemento statunitense, per il torneo di preparazione agli attesi Us Openha deciso di non prender parte alla spedizione olimpica in Giappone, così da concentrarsi sui graduali miglioramenti del proprio gioco: ghiotta occasione in America, soprattutto in quanto testa di serie numero 2. Dopo l’uscita di scena di Milos Raonic, l’italiano ...

