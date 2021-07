LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia batte l’Ungheria e vola in semifinale! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.47 Le azzurre torneranno in pedana alle ore 6.55 italiane. 4.44 Prestazione super delle azzurre che conquistano meritatamente la semifinale della prova a squadre del fioretto. 45-32 ITALIA IN semifinale!!!!!!! BRAVISSIME LE AZZURRE CHE HANNO DOMINATO LA SFIDA. 44-32 Errigo ad un passo dal successo e dalla semifinale. 43-32 Inarrestabile Errigo che sembra in grande giornata. 42-32 In allungo l’azzurra piazza la stoccata. 41-32 Errigo parte bene nell’ultimo assalto. 40-32 Volpi chiude. l’Italia arriva all’ultimo assalto con otto stoccate di vantaggio. 39-32 Volpi reagisce con una ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.47 Le azzurre torneranno in pedana alle ore 6.55 italiane. 4.44 Prestazione super delle azzurre che conquistano meritatamente la semifinale della prova a squadre del fioretto. 45-32 ITALIA IN!!!!!! BRAVISSIME LE AZZURRE CHE HANNO DOMINATO LA SFIDA. 44-32 Errigo ad un passo dal successo e dalla semifinale. 43-32 Inarrestabile Errigo che sembra in grande giornata. 42-32 In allungo l’azzurra piazza la stoccata. 41-32 Errigo parte bene nell’ultimo assalto. 40-32 Volpi chiude.arriva all’ultimo assalto con otto stoccate di vantaggio. 39-32 Volpi reagisce con una ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia in pedana per i quarti di finale contro l’Ungheria - #Scherma… - cryyfuckinbaby : @graxstyles aiuto non so aiutarti perchè su twitch non fanno mai le live di scherma - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: fioretto femminile a squadre l’Italia prova a tornare grande - #Scherma… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 6 con altri 17 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scher… - pokemonderba : allora stanotte nottata per l’italvolley, l’italnuoto e la scherma poi dormitina rigenerante fino a mezzogiorno e l… -