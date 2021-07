LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia annienta gli Stati Uniti e vince il bronzo! Russia oro (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Si conclude anche questa giornata di gare della Scherma, l’Italia esce con una medaglia di bronzo! OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questi assalti e vi augura un buon proseguimento di giornata con le Olimpiadi. 34-45 FINITA! La Russia è campionessa olimpica della prova a squadre del fioretto femminile! 34-44 Thibus non si arrende. 33-44 La reazione della campionessa! Deriglazova porta la Russia ad una stoccata dall’oro. 33-42 Parziale di 5-2 per Thibus. 32-42 Thibus ci prova, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:20 Si conclude anche questa giornata di gare dellaesce con una medaglia diOA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questi assalti e vi augura un buon proseguimento di giornata con le. 34-45 FINITA! Laè campionessa olimpica della prova a squadre del fioretto femminile! 34-44 Thibus non si arrende. 33-44 La reazione della campionessa! Deriglazova porta laad una stoccata dall’oro. 33-42 Parziale di 5-2 per Thibus. 32-42 Thibus ci prova, ...

