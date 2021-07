LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia avanti sulla Francia nella semifinale (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-9 Alice Volpi chiude il suo assalto con l’Italia avanti sul +11. Ora Batini e Thibus. 19-8 Ancora un attacco di Volpi. 18-8 Trova la stoccata Blaze. 18-7 Strepitosa Volpi che porta l’Italia sul +11. 17-7 Perfetta chiusura di Volpi sull’avanzata di Blaze. 16-7 Attacco di Alice Volpi su Blaze. 15-7 Anche Batini vince il suo assalto e l’Italia allunga. 14-7 Altra importante stoccata di Batini. 13-6 BATINI! Due stoccate consecutive dell’azzurra. 11-6 Nuovo attacco di Ranvier e Francia che accorcia 11-5 Due stoccate di Ranvier. 11-3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-9 Alice Volpi chiude il suo assalto con l’sul +11. Ora Batini e Thibus. 19-8 Ancora un attacco di Volpi. 18-8 Trova la stoccata Blaze. 18-7 Strepitosa Volpi che porta l’sul +11. 17-7 Perfetta chiusura di Volpi sull’avanzata di Blaze. 16-7 Attacco di Alice Volpi su Blaze. 15-7 Anche Batini vince il suo assalto e l’allunga. 14-7 Altra importante stoccata di Batini. 13-6 BATINI! Due stoccate consecutive dell’azzurra. 11-6 Nuovo attacco di Ranvier eche accorcia 11-5 Due stoccate di Ranvier. 11-3 ...

