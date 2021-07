LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la caccia al bronzo con gli Stati Unititi! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Tocca nuovamente la Ross. 1-1 Risponde subito Arianna! 0-1 Prima stoccata per l’americana. 11:30 Si parte con Errigo-Ross, forza ragazze! 11:27 Le ragazze entrano in pedana, i visi delle nostre sono ancora molto tesi e delusi. 11:24 Chissà se ci sarà qualche cambio nella nostra formazione, lo scopriremo tra poco. 11:21 Servirà una grande reazione d’orgoglio alle azzurre se vorranno tornare a casa da questa Olimpiade con una medaglia al collo, gli Stati Uniti, che in semifinale hanno perso contro la Russia, non saranno facili da battere. 11:18 Le fiorettiste puntavano all’oro, tutti noi tifosi ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Tocca nuovamente la Ross. 1-1 Risponde subito Arianna! 0-1 Prima stoccata per l’americana. 11:30 Si parte con Errigo-Ross, forza ragazze! 11:27 Le ragazze entrano in pedana, i visi delle nostre sono ancora molto tesi e delusi. 11:24 Chissà se ci sarà qualche cambio nella nostra formazione, lo scopriremo tra poco. 11:21 Servirà una grande reazione d’orgoglio alle azzurre se vorranno tornare a casa da questa Olimpiade con una medaglia al collo, gliUniti, che in semifinale hanno perso contro la Russia, non saranno facili da battere. 11:18 Le fiorettiste puntavano all’oro, tutti noi tifosi ...

