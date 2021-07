LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 6.55 la semifinale Italia-Francia (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.05 La nostra DIRETTA LIVE si interrompe qui in attesa della semifinale delle azzurre in programma alle ore 6.55. A più tardi. 5.02 L’Italia in semifinale affronterà la Francia che ha sconfitto nettamente il Canada. 4.57 La Francia è ampiamente avanti sul Canada col punteggio di 40-27. 4.52 L’Italia è in attesa di conoscere la sua prossima avversaria. 4.47 Le azzurre torneranno in pedana alle ore 6.55 Italiane. 4.44 Prestazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.05 La nostrasi interrompe qui in attesa delladelle azzurre in programmaore 6.55. A più tardi. 5.02 L’inaffronterà lache ha sconfitto nettamente il Canada. 4.57 Laè ampiamente avanti sul Canada col punteggio di 40-27. 4.52 L’è in attesa di conoscere la sua prossima avversaria. 4.47 Le azzurre torneranno in pedanaore 6.55ne. 4.44 Prestazione ...

