LIVE Italia-Usa 8-9, Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: Di Fulvio guida la rimonta italiana! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il terzo quarto, Italia-Usa 8-9. 0.24? RETEEEEEEEEEEEEEEE, Di Fulvio porta il Settebello a meno uno, Italia-Usa 8-9. 0.59? Bowen sbaglia un rigore!!! 1.20? Ancora Holland dice no al tiro di Di Fulvio. 2? Holland appare insuperabile, ancora una parata su Echenique. 3.10? Ancora parata di Holland su tiro di Presciutti questa volta. 4.13? Parata di Holland su tiro del nostro Di Fulvio. 5.16? Gooooooooooooooooool, Di Fulvio approfitta dell’espulsione americana, Italia-Usa 7-9. 5.45? Tiro con ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il terzo quarto,-Usa 8-9. 0.24? RETEEEEEEEEEEEEEEE, Diporta il Settebello a meno uno,-Usa 8-9. 0.59? Bowen sbaglia un rigore!!! 1.20? Ancora Holland dice no al tiro di Di. 2? Holland appare insuperabile, ancora una parata su Echenique. 3.10? Ancora parata di Holland su tiro di Presciutti questa volta. 4.13? Parata di Holland su tiro del nostro Di. 5.16? Gooooooooooooooooool, Diapprofitta dell’espulsione americana,-Usa 7-9. 5.45? Tiro con ...

Eurosport_IT : Le Azzurre vanno a caccia della terza vittoria, forza ragazze! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics… - Eurosport_IT : Jessica Rossi, Alessandro Miressi, Greg Paltrinieri, le ragazze del fioretto e le coppie nel canottaggio: andiamo a… - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - toMMilanello : Aggiornamento LIVE dalla scherma: ultimo assalto al via, Italia avanti 40-37. In pedana a chiudere l’incontro Arian… - zazoomblog : LIVE Italia-Usa 6-9 Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: finisce il secondo quarto! - #Italia-Usa #Olimpiadi… -