Eurosport_IT : Le Azzurre vanno a caccia della terza vittoria, forza ragazze! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics… - Eurosport_IT : Jessica Rossi, Alessandro Miressi, Greg Paltrinieri, le ragazze del fioretto e le coppie nel canottaggio: andiamo a… - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - zazoomblog : LIVE Italia-Usa 6-9 Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: finisce il secondo quarto! - #Italia-Usa #Olimpiadi… - qn_lanazione : Olimpiadi Tokyo: risultati live. Canottaggio, Italia d'oro. Miracolo Paltrinieri: argento -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

OA Sport

Non sottovaluterei un altro aspetto fondamentale: con Twitch si è '' e interattivi allo stesso ... Giorgio "Pow3r" Calandrelli, uno dei content creator più seguiti in, ha sottolineato come, ...Va ancora meglio a Valentina Rodini e Federica Cesarini , che regalano all'uno strepitoso oro nel doppio pesi leggeri con una rimonta stratosferica negli ultimi metri, favorita anche dal ...«Sono doppiamente contento. Perché sto facendo concerti e perché li sto facendo da solista». Per il frontman dei Baustelle, è la prima volta senza la band.Delude invece Alessandro Miressi nei 100 metri stile libero: per lui solo un sesto posto. Per il veronese resta comunque la soddisfazione di aver riportare l'Italia alle Olimpiadi in questa disciplina ...