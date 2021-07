LIVE Italia-Usa 12-11, Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: vince il Settebello in rimonta! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.20 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 8.15 Rimonta il Settebello dopo un primo periodo da brividi, decisivi Di Fulvio e il portiere Del Lungo nella vittoria contro gli americani. Finisce quiiiiiiiiiiiiiiii vince il Settebello, Italia-Usa 12-11. 0.24? Parata strepitosa di Marco Del Lungo che salva il risultato. 1.40? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Presciutti porta avanti il Settebello, Italia-Usa 12-11. 2.22? Reteeeeeeeeeeeee su rigore da parte di Francesco Di Fulvio che trova il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 8.15 Rimonta ildopo un primo periodo da brividi, decisivi Di Fulvio e il portiere Del Lungo nella vittoria contro gli americani. Finisce quiiiiiiiiiiiiiiiiil-Usa 12-11. 0.24? Parata strepitosa di Marco Del Lungo che salva il risultato. 1.40? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Presciutti porta avanti il-Usa 12-11. 2.22? Reteeeeeeeeeeeee su rigore da parte di Francesco Di Fulvio che trova il ...

