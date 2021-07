LIVE Italia-Usa 0-1, Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: subito rete americana (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.14 Usa che approfitta dell’espulsione di Presciutti, gol americano, Italia-Usa 0-1. 7? Inizia il primo quarto, possesso per l’Italia! 06.55 Inni nazionali in corso tra Italia-Usa, tra poco si parte! 06.50 Mancano solamente dieci minuti all’inizio di Italia-Usa, Settebello che vuole vincere dopo il pareggio contro la Grecia. 06.45 La stella del Settebello è senza dubbio Francesco Di Fulvio, capace come sempre di cambiare la partita in ogni momento. 06.40 Il Settebello ha disputato una partita non molto entusiasmante contro la Grecia nel secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.14 Usa che approfitta dell’espulsione di Presciutti, gol americano,-Usa 0-1. 7? Inizia il primo quarto, possesso per l’! 06.55 Inni nazionali in corso tra-Usa, tra poco si parte! 06.50 Mancano solamente dieci minuti all’inizio di-Usa, Settebello che vuole vincere dopo il pareggio contro la Grecia. 06.45 La stella del Settebello è senza dubbio Francesco Di Fulvio, capace come sempre di cambiare la partita in ogni momento. 06.40 Il Settebello ha disputato una partita non molto entusiasmante contro la Grecia nel secondo ...

