LIVE Italia-Argentina 7-9 | Olimpiadi volley donne in DIRETTA | inizio complesso per le azzurre

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-19 Mercado trova le mani del muro da seconda linea. 19-18 Ace di Danesi, forza ragazze! 18-18 Finalmente una gran pipe di Egonu! 17-18 Mani-out di Rodriguesz, continuiamo a fare fatica in cambio palla. 17-17 Parallela impressionante di Nizetich, niente da dire. 17-16 Errore dai nove metri anche per Mercado. 16-16 Ricambia il favore Egonu. 16-15 Non passa la battuta di Farriol. 15-15 Egonu sciupa un’alzata spettacolare di Bosetti, anche questa seranon facile per Paola. 15-14 Questa volta il muro è di Bosetti, mettiamo la freccia! Time-out per l’. 14-14 Ancora una ...