LIVE Italia-Argentina 3-0, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: video partita e pagelle azzurre (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’Italia video E HIGHLIGHTS DELLA partita LE pagelle DELLE azzurre 03:27 Vi ringraziamo per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento con le Olimpiadi su OA Sport. 03:25 Tiriamo le somme: quella di stasera è stata un’Italia all’altezza dell’avversario, abbiamo fatto il nostro per vincere, ma nulla di più, il fatto che le azzurre vincano con margine e facilità nonostante nonostante non siano ancora andate oltre il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’E HIGHLIGHTS DELLALEDELLE03:27 Vi ringraziamo per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento con lesu OA Sport. 03:25 Tiriamo le somme: quella di stasera è stata un’all’altezza dell’avversario, abbiamo fatto il nostro per vincere, ma nulla di più, il fatto che levincano con margine e facilità nonostante nonostante non siano ancora andate oltre il ...

Advertising

Eurosport_IT : Le Azzurre vanno a caccia della terza vittoria, forza ragazze! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics… - Eurosport_IT : Jessica Rossi, Alessandro Miressi, Greg Paltrinieri, le ragazze del fioretto e le coppie nel canottaggio: andiamo a… - angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - Italia_VPG : ????MATCHDAY ROUND OF 16! ???? Stasera affronteremo la ????@VPG_Spain, match valido per i sedicesimi di finale del… - SmorfiaDigitale : LIVE Olimpiadi: l'Italia del fioretto donne in pedana. Rossi-Stanco a caccia del... -