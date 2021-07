LIVE Italia-Argentina 25-21 | Olimpiadi volley donne in DIRETTA | azzurre diesel nel primo set!

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Non passa la battuta di Orro. 1-0 Si riparte con un errore in attacco di Mercado. 02:30set complesso per le, che sono sempre partite un po’ contratte durante questa Olimpiade. Buono l’ingresso di Orro,parziale perfetto per Fahr, che ha messo giù sei punti con due muri, tre attacchi ed un servizio vincente, ancora un po’ macchinosa Egonu. 25-21 ACE DI FAHR, LA CHIUDE SARAH! 24-21 Bosetti pianta un chiodo in parallela, Caterina è in uno stato di forma smagliante. 23-21 Finisce qui la serie al servizio di Pietrini. 23-20 MURONEEEE! Bosetti ...