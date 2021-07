LIVE Italia-Argentina 1-0 25-21 | 13-7 | volley femminile Tokyo 2020 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) Latestuale di, sfida valida per il girone B del torneo dialle Olimpiadi di. Le ragazze di Davide Mazzanti, dopo le convincenti vittorie contro Russia e Turchia, vanno a caccia di altri tre punti contro la modesta formazione sudamericana, reduce da due sconfitte. L’appuntamento è per le ore 2.00ne di giovedì 29 luglio 2021. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN ...